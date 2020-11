Absage in Mandelbachtal : Miss Allie bleibt in der Warteschleife

Ormesheim Auch das am 4. Dezember im Festsaal Niederländer in Ormesheim geplante Konzert ist abgesangt.

Aber leider lassen die Corona-Sicherheitsbestimmungen lassen die Durchführung des Konzerts erneut nicht zu. Deshalb muss das Konzert, das im Festsaal Niederländer in Ormesheim stattfinden sollte, nochmals verschoben werden. Miss Allie, die noch nie im Saarland war, bedauere das sehr, denn sie habe viele Fans in unserer Region.

Ein neuer Termin für das Konzert noch nicht fest. Die gekauften Tickets behalten aber auch weiterhin ihre Gültigkeit. Wer allerdings lieber einen Gutschein hätte oder sein Geld zurück will, kann die Karten ab sofort auch wieder in der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins Mandelbachtal im Rathaus in Ormesheim zurückgeben, gerne auch per Brief und Mitteilung der Bankdaten zur Rückerstattung. „Wir als Veranstalter hoffen aber, dass dies nur von wenigen gemacht wird, da dies für den Verkehrsverein Mandelbachtal mit hohen Kosten verbunden ist“, sagt der der Vorsitzende des Verkehrsverein Mandelbachtal, Manfred Pfeiffer „Freuen Sie sich stattdessen auf ein tolles Konzert im kommenden Sommer, vielleicht sogar als Open Air“, bemerkt Pfeiffer.