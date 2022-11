Konzert in Ormesheim : Das war alles andere als ein sanfter Folk-Abend

Ormesheim Die irische Musikerin Lisa Canny war im Saal Niederländer in Ormesheim zu Gast. Ihr Publikum war begeistert.

Wer sich auf einen Folk-Abend mit einer Harfespielerin, sie ist siebenmalige All-Ireland-Meisterin auf dem Instrument, eingestellt hatte, war womöglich etwas irritiert. Denn Lisa Canny konzentriert sich nicht nur auf die Klänge der Heimat. Sie mischt sie gerne mit schnellem Blues, Hiphop, Pop und Rock. Daran gewöhnt man sich jedoch als einer der über 200 Besucher schnell. Auch daran, dass die rothaarige, temperamentvolle Frau sowohl ruhig an ihrer Harfe stehen, als auch, wie von der Tarantel gestochen, auf der Bühne umhertanzt. Und dann spielt sie das Banjo fast wie eine Elektro-Gitarre. Das zeigte sich schon gleich zu Beginn, als sie mit „Freedom“ eine Eigenkomposition zum Besten gab, die orientalische Einflüsse hatte. Selbstredend, dass sie damit, und auch wegen des Banjo-Solos, die Zuschauer regelrecht magnetisierte. „Es ist Wahnsinn, was in dieser Frau steckt. Sie kommt so harmlos daher und hat doch solche eine Energie“, meinte ein Herr in Reihe 7, der die Künstlerin zum ersten Mal erleben durfte. Die Frau, die einen Bachelor of Arts in irischer Musik und Tanz vorweisen kann, pusht das Publikum immer wieder hoch. Mitwippen, Mitklatschen und langer Applaus sind somit an der Tagesordnung. Und, wenn sie Folk wie Rock spielt, entfährt dem ein oder anderen auch mal ein „Huhhh!“ vor Begeisterung. Wie zum Beispiel bei „The Dead Jigs“. Manches könnte dem Gehör nach auch aktueller Dancefloor sein, auch, wenn sie nur die Harfe spielt. Doch dann setzen das Keyboard und die Drums ein, und es geht wieder in eine andere Richtung. Der starke Keyboard-Anteil gibt dem chilligen Groove das besondere Etwas.