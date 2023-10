Musikverein Ommersheim Wie Blechbläser mit einem Holzbläser gute Musik machen

„Hot and Cool“ (heiß und locker), ebenfalls ein Eigengewächs aus dem Hause Eisel, hat der Saarbrücker einer Workshop-Teilnehmerin gewidmet, die ihre Umwelt, insbesondere die Männer, in ihren Bann zog und so für sich gewann. Es basiert auf einem Wechselspiel. So auch in Ommersheim, wo Helmut Eisel regelrecht mit seiner Klarinette und dem Saxophon von Simon Hartz kommunizierte. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass es nicht das einzige Instrument des Orchesters war, mit dem Eisel Kontakt aufnahm. Sein langjähriger Partner Stefan Engelmann, der ihn an diesem Abend ebenfalls begleitete, sorgte nicht nur bei diesem Stück für die passende Unterstützung am Kontrabass. Die Begeisterung des Publikums ließ nicht lange auf sich warten. Eine Stimmung, die sich auch bei „Armenian Dances“ (Alfred Reed), einem Klassiker und gleichzeitig ein klanggewaltiges Werk, hielt. Die Bravo-Rufe! waren den Musikern sicher. Zu Abschluss gab es „Babsis Freilach“. Ein Stück, dass der Klezmer-Musiker Helmut Eisel seiner Frau gewidmet hat. Freilach ist auf Jiddisch ein fröhliches Stückchen im Zweiviertel-Takt. Diese Fröhlichkeit übertrug sich nicht nur auf das Große Orchester des Musikvereins, sondern auch auf das Publikum. Das stand auf, applaudierte und wollte Zugaben, die auch prompt gegeben wurden. Hier erzielte Eisel eine besondere Wirkung, als er die Bühne verließ und in den ersten Sitzreihen spielte. Das Orchester steuerte zum Abschluss noch ein Queen-Medley bei. Im ersten Teil des Abends waren das Schülerorchester HalbStark und das Jugendorchester LautStark, beide unter der Leitung von Nikolaus Burgard, aufgetreten und hatten Kostproben ihres Könnens zum Besten gegeben.