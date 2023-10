Konzert in Ommersheim Der Musikverein bittet zum Herbstkonzert

In der zweiten Konzerthälfte knüpft das Große Orchester (Leitung: Stefan Weber) musikalisch an und eröffnet sein Programm mit dem festlichen Titel „Into The Empire“. Im weiteren Verlauf entführen die Musiker das Publikum dann in die Welt der Klezmer-Musik. Dabei handelt es sich um eine traditionelle, jüdische Musikform mit Ursprüngen im 19. Jahrhundert, die vor allem bei Hochzeiten, Festen und anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen gespielt wurde. Unterstützt wird das Große Orchester durch den bekannten Klarinettisten Helmut Eisel, der mit seiner charismatischen Ausstrahlung, seinem außergewöhnlichen Talent an der Klarinette und seinem unverwechselbaren Stil zu den vielseitigsten und interessantesten Klezmer-Klarinettisten Europas zählt. Aus seinem facettenreichen Repertoire hat er die drei Eigenkompositionen „Babsis Freilach“, „Two Sides of Jerusalem“ und „Hot and Cool“ mitgebracht.