Weihnachtskonzert in Bebelsheim „Klingendes Adventsfenster“ in der Kirche St. Margaretha

Unter der Leitung des Dirigenten Rocco Ivan Funaro war das Tenor-Solo des Vereinsvorsitzenden Berthold Groh in der Arie „Che gelida manina“ einer der Höhepunkte des Abends. Sie ist Teil der Oper „La Bohème“ der italienischen Komponistenlegende Giacomo Puccini. Auch Armin Eisler steuerte mit seinem Flügelhorn in der wunderschönen Melodie „My Dream“ von Peter Leitner Soloakzente bei. Zudem hatte er das Adventsfenster, das im Altarraum zu sehen war, hergestellt. Es deutete darauf hin, dass der musikalische Adventsabend im Gotteshaus neben der trefflichen Unterhaltung des Publikums in der gut gefüllten Kirche auch einem caritativen Zweck diente.