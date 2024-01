Konzert in Erfweiler-Ehlingen „QuerBeat“ wurde seinem Namen gerecht

„Endlich wieder ein Weihnachtskonzert,“ freute sich Susanne Albrecht, die Vorsitzende des Chores QuerBeat in Erfweiler-Ehlingen. Dass sich die intensive Probearbeit seit Sommer ausgezahlt hat, zeigte der gemischte Chor in der von Lorenz Stopp mit seinem Team stimmungsvoll geschmückten St. Mauritius-Kirche und verzauberte das Gotteshaus für knapp eine Stunde in ein „Winter Wonderland“. Mit dem Auftritt erfüllten sich die Choristen einen lang ersehnten Wunsch. Das merkte man ihrer Sangesfreude an. Schon mit dem ersten Gesangsblock zogen sie die vielen Besucher in ihren Bann. Mit „We wish you a very Christmas“ von John Rutter, „Go, tell it on the mountain“, das Carsten Gerlitz komponiert hat, und dem bekannten Winterlied „Jingle Bells“ des amerikansichen Komponisten John Pierpoint startete den Liederreigen. Mehrere instrumentale Ausrufezeichen setzte während des kurzweiligen Konzerts ein Bläserquartett, bestehend aus den beiden Trompetern aus Niederwürzbach, Hans-Jürgen Hussong und Thomas Lambert, dem einheimischen Tenorhornisten Eric Müller sowie Sascha Klingler aus Bliesmengen-Bolchen an der Tuba. Sie zeigten ihr Können unter anderem bei dem von Bing Crosby bekannt gemachten „White Christmas“, einem der größten Weihnachts-Hits der vergangenen Jahrzehnte, „Feliz Navidad“ und der weihnachtlichen Volksweise „Oh Tannenbaum“, bei dem es anschließend nahtlos in eine ausgefallene Gesangsinterpretation durch den Chor ging. Der wurde am E-Piano begleitet vom Ormesheimer Musiker und Komponisten sowie Leiter des Musikzentrums Mandelbachtal, Andy Pink. Chorleiter Maximilian Argmann hatte mit seinen „Schützlingen“ mit „Wenn 1000 Lichter nicht genügen“, eine Komposition von Friedel Hary, Lorenz Maierhofers „Im Dunkel naht die Weihnacht“ und dem Weihnachts-Wiegenlied (John Rutter) schwungvolle, klangvoll, getragene deutsche Weihnachtslieder ins Reperpoire genommen. Im Schlaflied „Lully, Lalla, Lullay“, in dem Philip Stopford die bitterböse Klage einer Mutter über die Bedrohung ihres neu geborenen Babys durch den judäische König Herodes vertonte. Bei „Corramos, Corramos“, geschrieben im typischen lateinamerikanischen Rhythmus geht es um den Weg zu einer Krippe in Venezuela. Mit dem Medley „Christmas at the Movies“ von Mark Brymer gelang auch ein Ausflug in die Filmmusik. Darunter befanden sich auch Teile von „Believe“ sowie „Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt“ (The Polar Express), „Frohe Weihnachten“ (Meet Me in St. Louis) und das „Frohe Weihnachten“ aus „Kevin – Allein zu Hause 2“. Der schwedische Folksong „Värmlandsvisan“ im Arrangement von Robert Sund, eine vom Publikum mit Applaus geforderte Zugabe und das gemeinsam mit den Gästen gesungene „Tochter Zion“ mit der Musik von Georg Friedrich Händel aus dessen Oratorium „Joshua“ schlossen das Konzert.