Konzert in Ormesheim „Anders“ mischte unterhaltsam Fröhlichkeit mit Allproblemen

Das Konzept: Eine Mischung aus Fröhlichkeit und Alltagsproblemen, die nicht nur junge Leute beschäftigen. Von daher überraschte es nicht, dass das aktuelle Programm „Kurzurlaub“ heißt. Denn irgendwie hatte der Abend etwas von Verschnaufpause. Ein Grund für das Erfolgsrezept könnte sein, dass die Lieder fast allesamt Eigenkompositionen sind. So beschreibt man auch das Programm-Motto in einer gewissen Leichtigkeit und bringt Urlaubsflair durch „Mit deinem Renault“ rüber. Der Titel entstand übrigens auf einer Konzertreise in der Schweiz am Luzerner See. Man bezieht das Publikum etwa mit „Habt ihr Bock auf Hiphop?“ gerne mit ein. Und die Besucher hatten Bock. Da wird auch gern einmal auf das Stilmittel einer gemeinsamen Traumreise, also mental in der Gruppe mit den Konzertbesuchern, zurückgegriffen. Da werden die Augen gemeinsam geschlossen und das Feeling des warmen Südens transportiert. Ging es doch bei den Liedern, wie bei „Schau‘ mir in die Augen“ um Themen, wie man etwa Frauen anspricht oder ums Verliebtsein. Es könne so einfach sein, lautet das Credo.