Konzert in Bliesmengen-Bolchen „Coloured Voices“ sorgten in St. Paulus für Gänsehaut-Feeling

Vor ausverkauftem Haus sangen die über 40 Frauen unter dem Motto „Kino fürs Ohr“, da man das Programm auf populäre Filmtitel ausgerichtet hatte. Und wie immer gab es, zum Chornamen passend, eine Kleinigkeit. So waren die Notenmappen der Sängerinnen in unterschiedlichen Farben. Chorleiter Frank Huppert hatte sich, wie schon bei den Aufführungen vor Jahren an gleicher Stelle, wieder der Unterstützung eines sinfonischen Orchesters von über 35 Musikern bedient. Verantwortlich hierfür war Florian Gießing. Der Violinist führt Musiker aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Frankreich zusammen, die sich seit Jahren kennen, aber in dieser Konstellation nur zu diesem Zweck zusammenspielen. Gleich zu Beginn hatte das Orchester schon einen langen Applaus für sein Titelstück aus dem Film „Jurassic Park“ erhalten. Dabei hatte Stefan Lang am E-Piano einen Soloauftritt. Der Chor selbst hatte sich bereits mit seinem ersten Stück, nämlich „This is one of those Moments“ (Barbara Streisand) aus dem Film „Yentl“ Sympathien verschafft. „Boah, das war ein Gänsehaut-Start. Das war großes Kino“, lobte der Schirmherr, Landrat Theophil Gallo, die Sänger in seiner Begrüßungsrede. Bei einem Programm, welches sich an Filmen orientiert, kommt man auch an einem Klassiker nicht vorbei: „Somewhere over the Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“. Hier kamen die weichen, weiblichen Stimmen besonders zur Geltung. „Drama trifft anmutigen Gesang“ hätte man „Ich hab geträumt“ („I dreamed a dream“) umschreiben können. Die Ballade aus dem Musical „Les Misérables“ hatte es in sich und begeisterte das Publikum sehr. Bei Filmtiteln ist Ennio Morricone eine wichtige Größe. Aus „Die Mission“ fand sich „Gabriel’s Oboe“ im Programm wieder. Naheliegenderweise hatte auch Monika Dawidek-Contarino mit ihrem gleichnamigen Instrument ihren Solo-Auftritt. Ein beeindruckendes Erlebnis, welches sich bei „Der Baum des Lebens“ aus dem Tabaluga-Film von Peter Maffay wiederholte. Es war nicht der einzige Solistenpart bei diesem Konzert. So steuerte die Sopranistin Sibylle Florsch etwa den populären „Gabrielles Song“ aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“, selbstredend in der skandinavischen Sprache, ebenso bei, wie bei „Never enough“ aus „The Greatest Showman“. Hier zusammen mit Kathrin Gauer (Sopran). Die beiden Frauen waren als Solisten auch beim Medley aus „Sister Act“ sowie bei „When you believe“ aus dem Disney-Film „Der Prinz aus Ägypten“ mit von der Partie. Letzteres war auch etwas fürs Auge. Denn die Konzertbesucher bekamen beim Betreten der Kirche Mini-Lampen-Kügelchen ausgehändigt, die sie bei diesem Titel aktivieren konnten. In Kombination mit den besonderen Lichtverhältnissen des Gotteshauses herrschte so eine wunderbare Stimmung.