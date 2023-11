Konzert in Ommersheim Der „Chor 98“ feierte sein erstes Jubiläum mit vielen Pop-Oldies

„Wir entführen Sie jetzt in die Flowerpower-Zeit“, kündigte Markus Wenzel den nächsten Block an. Hier, und vor allem bei „Let’s go to San Francisco“ (The Flower Pot Men), war eine ganz besondere Sangesfreude spürbar. „It’s my life“ (Bon Jovi) tanzte da positiv aus der Reihe, weil es ungewöhnlich für einen Chor ist, aber dennoch passte. Titel der Gruppe „Abba“ sind immer ein Stimmungsgarant. Bei „Money, Money“ war sogar ein Mitsummen, bei „S.O.S.“ gar ein Mitwippen im Saal zu erkennen. Bei „I have a dream“ sangen die Besucher, bunte Knicklichter schwenkend, mit. Der Publikumsgesang setzte sich auch bei „Oblida oblada“ (The Beatles) später fort. Es war nicht der einzige Titel der „Pilzköpfe“, der Erinnerungen an längst vergangene Zeiten zurückbrachte. Auch Friedel Hary ließ sich bei „Barbara Ann“ (The Beach Boys) mitreißen, verließ seinen Platz, um den Chor noch mehr anzufeuern. Auch „California Girls“ brachte den typischen Beach-Boys-Sound nach Ommersheim. Sänger Frank Berger, der bei „Fun fun fun“ seinen Solo-Auftritt hatte, pushte gekonnt die Stimmung hoch.