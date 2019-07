Großes kommunalpolitisches Einvernehmen : Hier herrschte überbordende Harmonie

Mandelbachtal Konstituierende Sitzung des Mandelbachtaler Gemeinderates unter ganz neuen Vorzeichen.

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates hat offenkundig eine Zeitenwende eingeleitet. Das lag zum einen an der sehr großen Einigkeit, die am Donnerstagabend im Ormesheimer Rathaus herrschte: Im Vorfeld der Zusammenkunft hatte SPD-Fraktionschefin Silvia Becker gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass es keine Koalition geben werde. Mit den übrigen Fraktionen habe man abgesprochen, eine sachbezogene Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg zum Wohle der Gemeinde auszuüben. „Wir wollen mehr gestalten und streben nur eine inhaltliche Festlegung an“, betonte die Sozialdemokratin.

Es zeichnete sich bereits ab, dass der amtierende Bürgermeister Gerd Tussing (CDU) quasi seine letzten Runden einleitet. Er wurde bei der Stichwahl am Pfingstsonntag abgewählt, wird noch etwa sechs Wochen im Amt sein, dann seinen Resturlaub antreten und sich in diesen fünf Wochen durch seine Nachfolgerin Maria Vermeulen (SPD) vertreten lassen. Zum 1. Oktober erfolgt dann der Stabwechsel an die neue Bürgermeisterin und Tussing wird den Ruhestand antreten.