Ein Thema, das für erheblichen Ärger sorgt : Kommt etwa die Windkraft wieder?

Zahlreiche Vertreter der Bürgerinitiative „Bliesmenger-Gegenwind e. V“ waren zur Sitzung des Gemeinderats Mandelbachtal erschienen, da sie eine Neuauflage der Windkraft-Pläne am Allenberg von Bliesmengen-Bolchen fürchten. Foto: Jörg Martin

Mandelbachtal Bürgerinitiative befürchtet einen erneuten Vorstoß – diesmal durch die Hintertür – in Bliesmengen-Bolchen.

Von Jörg Martin

Der Punkt „Einwohnerfragestunde“ ist auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung nicht unbedingt der bedeutungsvollste. Und meistens liegen keine Bürgeranfragen vor. Bei der ersten Sitzung des Parlaments nach der Sommerpause in der Mandelbachhalle von Erfweiler-Ehlingen jedoch war richtig was los. Etwa 60 Besucher, so teilte die Bürgerinitiative „Bliesmenger-Gegenwind e. V.“ mit, davon gut 90 Prozent Mitglieder, waren erschienen. Der Verein hoffte in der Sitzung auf die Beantwortung seiner acht eingereichten Fragen. Es lag also eine besondere Anspannung in der Luft.

Die Leute aus Bliesmengen-Bolchen fürchten eine erneute Planung von Windenergieanlagen (WEA) im Wald auf dem Allenberg. Man habe in Erfahrungen bringen können, dass die Gemeindeverwaltung und die politisch Verantwortlichen von Mandelbachtal wieder darüber diskutieren, teilte die Bürgerinitiative vorab mit.

„Die Aufregung kann ich nicht verstehen“, sagte Maria Vermeulen (SPD) zu den „Menger“ Bürgern. Die Bürgermeisterin stellte klar, dass man lediglich der „juwi AG“ eine Plattform für einen Vortrag gegeben habe. Der Windkraftprojektierer aus dem rheinland-pfälzischen Wörrstadt nahe Alzey habe in einer nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses einen Vortrag zum Thema Einsatz von erneuerbare Energien in der Kommune gehalten, versuchte Vermeulen zu beruhigen. „Es war ein Vortrag und sonst gar nichts. Den kann ich nicht verhindern“, so die Rats-Chefin. Dabei habe auch das Thema Photovoltaik eine Rolle gespielt, meinte ein Gemeinderatsmitglied gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben bislang nichts dazu unternommen. Mehr kann ich nicht dazu sagen“, versuchte die Bürgermeisterin klarzustellen.

Ob denn die beim letzten Planoffenlegungsverfahren der Gemeinde zu berücksichtigenden Ausschlusskriterien wie Schutzabstände, windkraft-relevante Vogelarten oder Biotope bei der bisherigen Planung berücksichtigt worden sind, wollte Beate Loschky, die 1. Vorsitzende der Bürgerinitiative, wissen. Dies bestätigte die Bürgermeisterin. Sie geht davon aus, dass ein mögliches Projekt wohl am Naturschutz scheitern würde und führte Weiskirchen als Beispiel an. Beruhigende Worte kamen auch von Rainer Vogelgesang. „Sollte ein Antrag gestellt werden, muss ein Verfahren durchgeführt und ein Gutachten erstellt werden“, so der Bauamtsmitarbeiter.

All das halten die erschienenen Bürger für ein „Herunterspielen“ des Themas durch die Chefin im Rathaus. Sie behaupten, über Informationen zu verfügen, wonach es bereits konkrete Pläne für drei Standorte gäbe. Auch Details zum Ertrag der Windkraftanlagen in „Menge“ wären bekannt. Die Pachterlöse im „niedrigen sechsstelligen Bereich“ wurden von der Verwaltungschefin auch nicht dementiert, so der Verein in seiner nach der Sitzung herausgegebenen Pressemitteilung. Bei dem kartierten Waldgebiet handele es sich genau um die Stellen, die bereits in 2015 aus natur- und umweltschutztechnischen Gründen von der Gemeinde Mandelbachtal als ungeeignet abqualifiziert worden sind. „Bliesmenger-Gegenwind“ habe damals mit Unterstützung des Saarbrücker Verwaltungsjuristen Holger Kröninger die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans Windenergie verhindert.