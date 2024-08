Kommentar Es wiehert der Amtsschimmel

2026 in Ormesheim: Gerade wird ein kleiner Rewe-Markt am Ortsrand eröffnet, während die Bürger ihre Drogerie-Einkäufe nach längerer Autofahrt in St. Ingbert oder Blieskastel verrichten müssen. Zeitgleich tritt die überarbeitete Landesplanung in Kraft. Die würde jetzt ermöglichen, dass eine große Rewe/Rossmann-Kombi an gleicher Stelle genehmigt wird. Aber jetzt ist der Bau fertig, schlechtes Timing. So könnte es laufen.