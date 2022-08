Zwischen Wittersheim und Bebelsheim : Panne in Kläranlage sorgt für Fischsterben im Mandelbach

Mandelbachtal Die Panne in der Kläranlage in Wittersheim ist wohl durch einen Stromausfall ausgelöst worden. Die Mandelbachtaler Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) fordert jetzt Konsequenzen.

Am Anfang der Woche ist es zu einem Fischsterben im Mandelbach zwischen Wittersheim und Bebelsheim gekommen. Das bestätigte auf Nachfrage auch Bürgermeisterin Maria Vermeulen. Nach Angaben der Mandelbachtaler Verwaltungschefin hat sie am Dienstag ein Bürger auf den Vorfall aufmerksam gemacht, dieser habe auch die Kläranlage des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) in Wittersheim als mögliche Ursache der Verunreinigung des Baches genannt. Darauf hin habe die Gemeindeverwaltung den EVS kontaktiert. Der Verband verwies dann in einer Pressemitteilung darauf, dass es am Montag aufgrund eines technischen Defektes, der wohl ein Stromausfall war, zu einem Abschalten der Kläranlage Wittersheim und der dort installierten Schaltanlage gekommen sei. Die Störungen an der Kläranlage sei allerdings zwischenzeitlich behoben worden, sodass sie wieder angeschlossen werden kann, sobald sich der Bach erholt hat.