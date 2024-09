Pfarrbücherei Erfweiler-Ehlingen Die Pfarrbücherei Erfweiler-Ehlingen wird 100 Jahre alt

Der heutige Standort der Bücherei im historischen Rundturm der Pfarrkirche St. Mauritius, renoviert vor 50 Jahren, strahlt eine besondere Atmosphäre aus. Über eine Wendeltreppe gelangt man in den kleinen, aber gemütlichen Raum mit bunten Fenstern. Erinnert wurde im Gespräch mit unserer Zeitung an die langjährige Leiterin Maria Rachel, bekannt als „Kirchemaria“, die auch im Übrigen kirchlichen Leben eine große Rolle spielte und nach der mittlerweile auch eine Straße, der „Maria-Rachel-Weg“ hinauf zur Josefskapelle benannt wurde. 1995 hatte Christa Huwig die Leitung übernommen, bevor sie 2007 an Brigitte Jost übergeben wurde.