Die Sackschisser Ommersheim Ommersheims „Sackschisser“ ließen die Puppen tanzen

Auch sonst wurde das Thema immer wieder gerne aufgenommen. So gab es nicht nur ein Moderatoren-Wiedersehen mit Ehrenelferratspräsident Martin Ruffing, sondern auch mit zwei früheren Ommaschumma Bühnen-Originalen, nämlich Frau Buddaschmeer (Edeltraud Ruffing) und Frau Eiergäl (Elisabeth Vogelgesang). Sie sagten nicht nur an, sondern sangen, zusammen mit Franz Vogelgesang am Akkordeon, das Lied „Isch bin e Sackschisser unn dodruff bin ich stolz“ und trieben damit die Stimmung hoch. „Herrscht S.O.S. im Elferrat, sinn Eiergäl unn Buddaschmeer parat“, kündigten die beiden Ulknudeln ihren Einsatz an. Parat stand auch ein anderer Redner, nämlich „Junker Jörg“ (Hans-Jörg Döhler, KG Burgnarren Kirkel). Er legte seinen Finger in die politische Wunde und verjuxte etwa niveauvoll das „Vater unser“ auf die derzeitige Krise in Deutschland. „Deutschland kann nicht insolvent gehen. Die Regierung weiß ja gar nicht, was das ist“, war nur eine seiner Schlussfolgerungen.