Kappensitzung in Habkirchen : Saarlänner stellen das Haus auf den Kopf

Habkirchen Der Kultur- und Theatervereins (KTV) Blau-Schwarz bot wieder ein Kappensitzung in Habkirchen.

Die erste der beiden Kappensitzungen am vergangenen Wochenende im Habkircher Dorfgemeinschaftshaus startete mit einem Kompliment. „Ihr Habkircher sinn so richdisch scheen faboozt“, lobte Moderator Stefan Petry die Gäste in der Narrhalla des Kultur- und Theatervereins (KTV) Blau-Schwarz – Die Saarlänner. Bereits zum vierten Mal stellten die Blau-Schwarzen (75 Mitglieder) aus Saarbrücken im Rahmen eines Gastspiels das Haus auf den Kopf.

Für die geforderten Zugaben blieb keine Zeit: Das Programm war proppenvoll. Deshalb die Rakete Nr. 2 des Abends. „Isch bins Lissje unn Fußball is scheen“, war der Refrain der Büttenrede von Lea Hünnefeld (KV Die Daarler Neunkirchen). Sie philosophierte nicht nur über das runde Leder, sondern riss das Publikum am Ende auch mit einem Mitmach-Lied von den Stühlen. „Das war spitze“, meinte Stefan Petry. Wenn das Lied „Isch bin sooo gär, so gär - dehämm, fott“ ertönt, weiß man im Saarland: „De Wuschd von Spiese“ (Klaus Reichert) ist da. Er habe in der Telefonzentrale des Ormesheimer Rathauses Vertretung gemacht und immer rief ein Mann an, der Gerd Tussing sprechen wollte. Jedes Mal habe er erklärt, dass der Alt-Bürgermeister nicht mehr im Amt und Maria Vermeulen die Nachfolgerin sei. Der Anrufer verstehe das schon, aber er höre es eben so gerne. Neulich saßen Vertreter der Zeugen Jehovas in Wuschts Wohnzimmer. Sie konnten aber nichts sagen. „So weit sind wir noch nie gekommen“, erklärten sie, weil jeder sie sonst bereits an der Tür abwimmele. Da hatte die neue Tanzgruppe der Gastgeber (Leitung: Bettina Schwahn/Caroline Grünewald), in der teilweise drei Generationen integriert sind, ganz andere Sorgen. „Ich bin ein Frosch, komm und küss mich!“ lautete das Lied, auf das 13 Frauen und ein Mann tanzten. Und das nach nur acht Wochen Probezeit.