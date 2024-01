Neandertaler Bliesmengen-Bolchen Bei den „Neandertalern“ war irgendwie vieles goldig

Das Motto der aktuellen Session lautet dann auch „Die Piraten im Golddorf“. Die „Tanzmäuse“ (Trainer: Britta Catroppa/Melanie Braun) wurden, quasi als Eisbrecher, zuerst „ins Rennen“ geschickt. Mit der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“ und eine Piratenfahne schwenkend kam Jugendmariechen Milea Folz (Trainer: Melissa und Ramona Közle) zur Bühne und überzeugte dort mit ihrem Tanz. Goldfarben war auch das Jacket, dass Sitzungspräsident Niko Pawendenat trug. Das konnte er später, als er zusammen mit Alexander Hein in die Bütt stieg, gleich anbehalten. Sein Co-Redner hatte das Gleiche an. Und so kam es, dass die beiden als „Golden Boys“ auf das Ortsgeschehen zurückblickten. „4000 Leute beim ersten Nachtumzug? Mir Menger han’s halt druff“, so die Schlussfolgerung. Und der Gold-Sieg auf Landesebene beim Dorfwettbewerb kam natürlich auch nicht zu kurz. Die Beiden nahmen die ausbleibende Sanierung des Festplatzes ebenso auf die Schippe wie den Hallenzustand und den Gemeindehaushalt.