Kapellenverein Erfweiler-Ehlingen : Kapellenverein bietet zwei Dorfkalender an

Erfweiler-Ehlingen Muster-Exemplare der Jahresplaner liegen in der Kirche zur Ansicht aus. Bestellungen bis 10.Dezember.

Dies vor dem Hintergrund, dass die Haupteinnahmequellen, das Dorffest und der „Advent in der Brennerei“ nicht stattfinden konnten. Dort war der Verein jeweils mit einem Weinstand dabei. Jetzt können sich Interessenten in die Liste in der Pfarrkirche eintragen. Der Kalender „Ansichten“ zegt auf den jeweiligen Monatsblättern unter anderem die Stationshäuschen im Schnee, die Josefskapelle mit neuem Dach, der Josefsbrunnen, das Neubaugebiet und der Dorfkern, Heißluftballon und Kapelle sowie die Kneippanlage im Herbst. Sechs der zwölf Rückblicke auf vergangene Ereignisse des Kalenders „Das waren noch Zeiten“ bilden den Fastnachtsumzug, ein Boulespiel, die Trofeo in Erfweiler, das Dorffest, Impression zum Jubiläumskonzert 150 Jahre Josefskapelle und den letztjährigen Nikolausabend ab.