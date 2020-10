Kaffeehaus Ommersheim : Kai Sonnhalter spielt mit seiner Band

Kai Sonnhalter gastiert im Kaffeehaus in Ommersheim. Foto: Bernie Wittmann

An diesem Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, spielen Kai Sonnhalter und Band im „Kaffeehaus“ in der Saarpfalz-Straße in Ommersheim. Der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Sonnhalter präsentert sein zweites Solo-Studiowerk „Home“ – Sound und Songwriting sind eine Hommage an die 80er Jahre.