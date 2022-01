Jugendclub Bebelsheim : Jugendclub Bebelsheim saniert seine Räumlichkeiten

Bebelsheim Bis Ende Januar soll die Renovierung abgeschlossen sein. Dafür gab es auch eine finanzielle Förderung durch das Land.

Seit fast 20 Jahren besitzt der Jugendclub in Bebelsheim seine Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus. Derzeit wird dort fleißig gewerkelt. Die rund 25 Mitglieder zwischen 16 und 28 Jahren haben in vielen Arbeitseinsätzen seit Mitte November zuerst im Raum sowohl die Wände als auch die vergilbte Decke komplett gestrichen. „Wir wollten die Zeit nutzen, in der keine größere Veranstaltungen stattfinden dürfen,“ so Vorsitzender Sebastian Eisler. Kreativ wurde gemeinsam der Wandanstrich mit einem außergewöhnlichen Muster aufgebracht. Bis Ende Januar soll dann alles fertig sein, hofft Eisler. Dann wird auch die eigens zusammengezimmerte Palettencouch benutzbar sein, Küchenzeile und Theke betriebsfertig und auch die Beleuchtung, die von Ortsvorsteher Bertram Nagel in ehrenamtlicher „Amtshilfe“ eingebaut wird, installiert sein. Nicht fehlen dürfen Beamer und Leinwand, die für die Jugendarbeit, aber auch Freizeitangeboten wie Filmabende oder auch Fußballübertragungen eine wichtige Funktion erfüllen werden.

Auch waren die Jugendlichen vor Weihnachten in die Dorfaktion der Adventsfenster, aber auch in der Hochwasserhilfe für Marienthal im Ahrtal eingebunden. Fraglich ist, ob das traditionelle Anschwenken im Januar stattfinden kann. Ortsvorsteher Bertram Nagel bezeichnete den Jugendclub als wichtigen Bestandteil des 685 Einwohner zählenden Dorfes und herausragendes Glied der Dorfgemeinschaft. Zudem sei die Arbeit innerhalb einer solchen Jugendorganisation für die Mitglieder ein Lernort als Vorbereitung für spätere Aufgaben in Vereinen oder in der Politik und es böten sich Möglichkeiten selbst zu organisieren, in einem Domizil Gemeinschaft zu erleben. Nagel dankt der Gemeinde Mandelbachtal, dass sie in Bebelsheim wie in allen anderen Ortsteilen den Jugendlichen die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt.