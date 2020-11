Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Förderung nach Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen

Mandelbachtal „Die Gemeinde Mandelbachtal wird gerade abgehängt.“ Mit diesen Worten kritisiert der Vorsitzende der Jungen Union Mandelbachtal, Tobias Nickles, die Gemeindespitze. Die Gemeinde verfüge nicht nur über kein Bauland mehr für bauwillige Familien, sie könne auch nicht einmal mehr genehmigte Bebauungspläne für neue Wohngebiete vorweisen.

„Außer einem nicht mehr realisierbaren Baugebiet in Ormesheim am Krämer steht unsere Gemeindeverwaltung mit völlig leeren Händen da. Es gibt kein einziges Baugebiet in unserem Flächennutzungsplan“, so die stellvertretende Vorsitzende Carina Breyer aus Erfweiler-Ehlingen.