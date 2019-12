Kaffeehaus Ommersheim : „Joe Smoke & Friends“ im „Kaffeehaus“

Am Freitag, 13. Dezember, gibt es Live-Musik im „Kaffeehaus“ in Ommersheim. „Joe Smoke & Friends“ sind ab 20 Uhr zu Gast. Joe’s Repertoire ist breit gefächert mit Stücken von Ed Sheeran, John Mayer and Jakob Dylan bis J.J.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Cale, Paul Simon and Bob Dylan.