Kirmes in Bebelsheim Eine „Jahrhundertkirb“ zur 800-Jahrfeier

Nachdem schon im Mai die Idee geboren worden sei, eine „Bäwelsummer Jahrhundertkirb“ zu feiern, so der Vorsitzende des Jugendclubs, Sebastian Eisler, und eine generationsübergreifende Straußgesellschaft zu bilden, waren beim Dorffest die ersten „Bierdeckelverträge“ unterschrieben worden. Erste Kirwe-Veranstaltung wird an diesem Freitag jedoch die Eröffnung des Bouleplatzes und des beheizten Festzeltes am Rondell auf der Wiese Margarethenstraße mit anschließendem Kirwetreiben sein. Den Samstag beginnt die Straußjugend in ihrer Kleidung, dem Strohhut, personalisiertem Pulli und Schürze, mit dem Marsch zur Jungholzhütte, wo ab 11 Uhr der Frühschoppen gefeiert und anschließend gemeinsam gegessen wird. Mit dabei sein wird auch der mit vielen bunten Bändern geschmückte Kirwestrauß. Um 17 Uhr beginnt die traditionelle Martinsfeier in der Margaretha-Kirche und anschließendem Zug zur Gemeinschaftshalle. Er wird angeführt von Pferd und Reiter vom Grenzlandhof.