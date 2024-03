Chor Querbeat Erfweiler-Ehlingen Beim Chor Querbeat geht es auch lustig zu

In einer gut besuchten und harmonisch verlaufenden Generalversammlung des Chors Querbeat im Versammlungsraum der Mandelbachhalle blickte Vorsitzende Susanne Albrecht auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Neben den musikalischen Auftritten beim Dorfjubiläum, Biosphärenfest, Kreischorkonzert und der Weihnachtsfeier des Blindenvereins Saarland, bildete das Weihnachtskonzert im Dezember in der Pfarrkirche St. Mauritius den Höhepunkt des Chorjahres. Weiterhin wirkte der Chor beim Dorffest mit, absolvierte eine Chorfreizeit in Ottweiler mit Besichtigung der Kaffeerösterei Reismühle und veranstaltete wieder seine Weihnachtsfeier mit Sketcheinlage, bei der die Lachmuskeln ordentlich strapaziert wurden. „Ein Jahr voller Melodien und Lachsalven!“, schwärmte Albrecht vor den versammelten Mitgliedern. Die positive Mitglieder-Entwicklung auf nunmehr 35 Sängerinnen und Sänger erfreute sie besonders.