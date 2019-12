Musikverein Ommersheim : Ein gut gelungener Jahresabschluss

Das Jugendorchester „LautStark“ des Musikvereins Ommersheim beim Jahresabschlusskonzert in der Saarpfalzhalle mit seinem Dirigenten Nikolaus Burgard. Foto: Jörg Martin

Ommersheim Die drei Orchester des Musikvereins Ommersheim präsentierten sich noch einmal in der Saarpfalz-Halle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Der Musikverein Ommersheim (MVO) hat am Sonntagabend mit seinem traditionellen Jahresabschlusskonzert sein diesjähriges Veranstaltungsprogramm beendet. „Für den Musikverein Ommersheim war es ganz besonderes Jahr“, blickte Francesco Fontana in der Saarpfalz-Halle bei seiner Begrüßung zurück. Damit erinnerte der erste Vorsitzende des MVO an den 90. Vereinsgeburtstag in diesem Jahr und an die bisherigen drei Höhepunkte: das Kirchenkonzert im Frühjahr, das Serenadenkonzert im Sommer und die fünftägige Jubiläumsfeier im September am Ommersheimer Weiher. Fontana hoffte, angesichts des Wandels bei den Vereinen darauf, dass Ommersheim seine Aktivitäten beibehält und bedankte sich vor allem bei den übrigen Ortsvereinen für deren tatkräftige Unterstützung.

Den Auftakt des Konzertabends hatte traditionell das Schülerorchester „HalbStark“ (Leitung René Hammler) inne. Die jüngste MVO-Truppe überzeugte mit „Siyahamba“ von Luigi di Ghisallo. Mit „Pauken und Trompeten“ sei „Of Castles and Kings“ (Rob Romeyn), versprach Dirigent René Hammler in seiner Moderation. Die Konzertbesucher wurden angesichts der Klanggewalt nicht enttäuscht. Auch für „Wolfgang in Tirol“, ein Werk des Niederländers Jan de Haan, erhielt „HalbStark“ einen besonders langen Applaus und gab „Oh, du Fröhliche“ als Zugabe. Nach England entführte das Jugendorchester „LautStark“ (Leitung: Nikolaus Burgard) das Publikum. „Concord Celebration“ (James Curnow) erinnerte an das Glockenspiel von Big Ben. Mit „Writings on the Wall“ erinnerte man an den letzten James Bond-Film „Spectre“. „Havana“, der erfolgreichste Titel des letzten Jahres von Camila Cabello, landete auf dem ersten Platz der britischen Hitparaden. Angesichts der Mitwipp-Klänge sprang der Funke beim Publikum schnell über. Auch das Jugendorchester gab mit „Christmas Portrait“ noch eine Zugabe.