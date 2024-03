Neue Initaitive in Ormesheim gegründet „Aufstehen gegen Rechts“ mit über 50 Anhängern

Alle waren gekommen, um an einer Demonstration gegen Rechts teilzunehmen. Sie kannten sich von früher, alle Ormesheimer, alle betroffen vom Anwachsen der AfD. Dann kam irgendwann die Frage auf, warum man nicht in der Heimatgemeinde aktiv werde. „Gerade hier im ländlichen Raum ein Zeichen zu setzen, das war der Gedanke, der uns getrieben hat“, so Nico Janzen. Er ist Ormesheimer, lebt hier, war jahrelang für die SPD im Kreistag und gehört heute noch dem Ortsrat an. Dieter Ruppert ist Gemeinderatsmitglied, er gehört zu den Grünen. Dorothea Merscher ist zwar Ormesheimerin, lebt derzeit aber in Saarbrücken. Sie fühlt sich ihrer Heimatgemeinde dennoch stark verbunden. Und, darauf legt sie Wert, „ich gehöre keiner politischen Partei an“.