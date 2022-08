Comedy in Ormesheim : Ingolf Lück kommt mit neuem Programm nach Mandelbachtal

Ingolf Lück kommt am 24. September nach Ormesheim. Foto: GMLR

Ormesheim Der bekannte Entertainer ist mit „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2022“ am Samstag, 24. September, im Saal Niederländer in Ormesheim zu Gast.

) Ingolf Lück ist am Samstag, 24. September, zu Gast in Mandelbachtal. Im Festsaal Niederländer in Ormesheim widmet sich der Comedian, Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Musicaldarsteller und Moderator den mehr oder weniger drängenden Fragen dieser Zeit. Erstmal „Zurück zu Lück“: Ingolf Lück ist seit Mitte der 80er Jahre in Film und Fernsehen vor der Kamera präsent. Aber auch mit Solo- und anderen Programmen auf vielen Musical- und Theaterbühnen.

Der gebürtige Bielefelder ist das, was man gemeinhin als Allroundtalent bezeichnet: Seine Schaffensbreite reicht weit: Er ist nicht nur Comedian, er ist auch Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Musicaldarsteller und Moderator. Lücks Karriere begann auf der Bühne, unter anderem mit dem damals noch unbekannten Hape Kerkeling, im Kölner Sprungbrett-Theater. Dort wurde er entdeckt und eine steile Karriere im Fernsehen begann.

Er moderierte die ARD-Kult-Musikvideosendung „Formel Eins“ und spielte im gleichnamigen Film mit. Er war bei „Otto – Der Liebesfilm“ (1992) und bei „Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“ (1999) dabei.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Anke Engelke und Bastian Pastewka gelang ihm der Durchbruch durch die legendäre Sat.1-Sendung „Die Wochenshow“, die von 1996 bis 2002 lief. Ingolf Lück führte als wortgewandter Anchorman durch die Sendung und spielte in zahlreichen skurrilen Sketchen mit. Zudem war er in diversen Sitcoms und Shows zu sehen, spielte aber auch in „Caveman“ oder dem Musical „Die Schöne und das Biest“ mit.

Im Jahr 2018 nahm Lück an der 11. Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ teil – und gewann diese. Zuletzt war er vor wenigen Tagen in der Jubiläumsshow von „Gefragt - Gejagt“ als Kandidat mit dabei. Nach seinem letzten Programm „Ach Lück mich doch“ tourt Ingolf Lück nun mit seinem neuen Programm „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2022“ wieder auf den Kabarett- und Comedy-Bühnen des Landes zurück.

Und diesmal wird kräftig ausgeteilt. Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich ziemlich schnell dreht. So schnell, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten.

Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser Zeit. Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss? Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet, oder die eigene Tochter plötzlich den Veith mitbringt? Ingolf Lück gibt am Samstag, 24. September, um 20.00 Uhr, wichtige Ratschläge im Festsaal Niederländer in Ormesheim.