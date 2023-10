Konzert in Bliesmengen-Bolchen In St. Paulus gibt es „Kino fürs Ohr“

Das war im Oktober 2016 ebenfalls in der Pfarrkirche Bliesmengen-Bolchen vor ausverkauftem Haus. Nicht allzu oft bekommt man die Gelegenheit, mit einem solchen Aufgebot an Musikerinnen und Musikern – 35 an der Zahl – zu musizieren und zu singen. Dieses Mal geben Film-Musik-Titel, unter anderem von Hans Zimmer, John Williams oder Ennio Morricone, sowie aus Musicals, etwa von Claude-Michel Schönberg, den Ton an. Daher steht das Konzert auch unter dem Motto „Kino fürs Ohr“. Lieder aus dem Musical-Drama „The Greatest Showman“ oder aus dem Zeichentrickfilm „Der Prinz aus Ägypten“ hat Frank Huppert, der die Gesamtleitung innehat, mit ins Programm aufgenommen. Oder einen Titel aus dem US-amerikanischen Film „Yentl“ aus dem Jahr 1983, in dem Hauptdarstellerin Barbara Streisand eine Reihe von großartigen Songs zum Besten gegeben hat. Das Publikum darf sich auf einen gewaltigen Klangkörper freuen und aus den eigenen Chor-Reihen auf die beiden Sopranistinnen Sibylle Florsch und Kathrin Gauer.