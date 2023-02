Fastnachtsumzug in Ommersheim : In Ommersheim ging die Narren-Post ab

Prallvolle Straßen und gut gelaunte Menschen beim Fastnachtsumzug in Ommersheim am Rosenmontag. Foto: Jörg Martin

Ommersheim Teilnehmer und die vielen Besucher waren beim Umzug am Rosenmontag sehr gut drauf.

„De liewe Godd muss e Ummaschumma sinn“, freute sich ein Stammbesucher des Rosenmontagsumzugs in Ommersheim. Der ältere Herr war an seinem Lieblingsplatz in der Hofstraße sowas von glücklich über das prachtvolle Wetter mit gut 13 Grad und Sonnenschein. Im Mandelbachtaler Ortsteil hat nicht nur der Umzug Tradition, sondern auch eine gewisse Reihenfolge der Teilnehmer. Und so fährt die riesengroße Symbolfigur, der „Sackschisser“, auf einem Autodach allen voran, ehe dahinter die Showtanzgruppe mit den passenden Kostümen zur diesjährigen Session, nämlich Zirkus, lief.

Und dann wurde es adlig: Das Prinzenpaar Florian II. und Christine II. (beide Michels) hielten standesgemäß im Cabrio Hof und winkten den Narren zu, während die Nachwuchsgarde als Clowns mitmarschierte. Die Gruppe „Echte Ummaschumma Hexe“ hatte ihre imaginären Motorroller dabei. Da war das Thema der Elektromobilität völlig zweitrangig. „Uns gibt es nid in scheen“, hatten „Die gruseliche Menger“ auf Ihren Horrorwagen geschrieben und dabei recht behalten. Die Idee eines mobilen Knastes hatte der Dorfverein Wittersheim, der mit seinen „Widdaschummer Knaschdies“ mitlief und Hochprozentiges ausschenkte. Auf dem Wagen fanden sich auch Fahndungsplakate. Doch die sehr leidvollen Blicke der Knasties in ihrem schwarz-weißen Outfit überzeugten nahezu jeden an der Umzugsstrecke. Eine Idee, die der Jugendclub „Das Treff“ Heckendalheim in ähnlicher Version ebenfalls aufgriff.