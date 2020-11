Das freut die Menschen in der Gemeinde Mandelbachtal : In Ommersheim besucht St. Martin die Kinder

Ommersheim Auch in Ommersheim, wie schon in Bliesmengen-Bolchen, hat man sich offenbar nicht damit abgefunden, dass der traditionelle Martinsumzug diesmal nicht wie sonst üblich stattfinden kann. Und so hat eine Reitlehrerin vom Nußweiler Hof spontan dazu entschlossen, an diesem Samstag (14.

November) ab 15 Uhr als St. Martin verkleidet, eine zuvor festgelegte Strecke abzureiten. Dies alles, um vor allem den Ommersheimer Kindern eine Freude zu bereiten. „Das Ganze ist eine spontane, private Aktion, die ich ganz toll finde“, lobt Ortsvorsteher Stephan Piorko das Engagement der Reiterin Lisa. Da die Frau am Martinstag (11. November) aus beruflichen Gründen verhindert gewesen sei, sei man auf Samstagnachmittag ausgewichen. Die Kinder stehen am Straßenrand – keinesfalls in großen Gruppen –, vor dem Haus oder hinter Fenstern und schauen dem Heiligen Martin zu. Gerne können die Kleinen das Geschehen mit Kinderpunsch und die Erwachsenen mit Glühwein beobachten. Und natürlich gehören die Laternchen auch dazu. Keinesfalls aber sollte man dem Pferd hinterher gelaufen. Gerüchten zufolge soll St. Martin auch Musik dabei haben.