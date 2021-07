Gemeindeverwaltung Mandelbachtal : Termine gibt es im Rathaus jetzt auch online

Mandelbachtal Der neue Service der Mandelbachtaler Gemeindeverwaltung kann Bürgern wie Mitarbeitern Zeit sparen.

Kundenfreundlich gibt sich die Mandelbachtaler Gemeindeverwaltung. Bürgermeisterin Maria Vermeulen freut sich, einen neuen Service anbieten zu können: Ab sofort kann man Termine im Rathaus online buchen. Auf der Internetseite der Gemeinde www.mandelbachtal.de findet sich im unteren Bereich ein Button, der eine direkte Terminbuchung ermöglicht. Bei dieser Buchung ist aber noch viel mehr möglich. So wird sofort angezeigt, was man an Unterlagen fürden Termin dabeihaben muss, oder welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um nicht unverrichteter Dinge weggeschickt zu werden.