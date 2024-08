Dorffest Tradition und ganz viel Gemeinschaft

Das Dorffest, seit nunmehr 41 Jahren ein fester Bestandteil des dörflichen Lebens in Erfweiler-Ehlingen, fand am vergangenen Wochenende erneut statt und bot ein eindrucksvolles Bild von gelebter Gemeinschaft. Trotz witterungsbedingter Unterbrechungen am Samstagabend erwies sich der zweite Tag als Retter der Feststimmung. „Der Sonntag hat uns herausgerissen“, kommentierte Michael Abel, der ehemalige Ortsvorsteher, sichtlich erleichtert. Der frühe Abbruch am Samstag, verursacht durch plötzlich einsetzenden Regen und ein heftiges Gewitter, hätte das Fest fast überschattet. Doch der zweite Tag, bei strahlendem Sonnenschein und reger Besucherzahl, versöhnte die Organisatoren und Besucher gleichermaßen.