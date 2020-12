Eine klasse Aktion in Sachen Umweltschutz : Hier wird nun gründlich aufgeforstet

Blies- und Mandelbachtal Dank einer gewaltigen Spendensumme ersetzen neue Laubbäume die abgestorbenen Fichtenbestände in Blies- und Mandelbachtal.

Dass die Baumarkt-Kette Bauhaus ihr 60. Jubiläum feiert und man zu diesem Anlass ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen will, kommt dem Wald im Bliesgau zugute. Von der Million Bäume, die Bauhaus pflanzen will, kommen einige Tausend in die Biosphärengemeinden. Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat der Baumarkt-Konzern bundesweit nach Flächen gesucht, auf denen dringender Handlungsbedarf besteht. Dort werden jetzt Bäume gepflanzt, die standorttypisch sind und die bessere Zukunftsperspektiven haben als die Fichten, die reihenweise dem Klimawandel zum Opfer fallen. Bauhaus: „Wir möchten unseren Kunden und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Als Geschenk für zukünftige Generationen setzt sich Bauhaus bereits heute für Schutz und Erhalt des deutschen Waldes ein, um ihn so zukunftsfähig zu machen.“ Der Forst beschaffte die standorttypischen Bäume, Bauhaus und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald überreichten Zuwendungsbescheide. Mandelbachtal erhielt, überreicht durch Helmut Wolf, einen Bescheid über 36 000 Euro, Blieskastel über 40 000 Euro, und Gersheim – von Waldschäden weitgehend verschont geblieben – für eine bevorstehende Baumpflanzung 300 Euro.