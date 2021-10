Impfangebot in Mandelbachtal : Impfangebote beim DRK auf dem Theo-Carlen-Platz

Beim DRK auf demTheo-Carlen-Platz in Ormesheim kann man sich in den nächsten Tagen gegen Corona impfen lassen. Wer nicht mobil ist, kann sich sogar abholen lassen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mandelbachtal Impfen ohne Termin: Jetzt gibt es dieses Angebot auch in der Gemeinde Mandelbachtal. Auf dem Ormesheimer Theo-Carlen-Platz ist in den Räumen des DRK ein Impfzentrum eingerichtet worden. Ein mobiles Team des Impfzentrums Saarland bietet dort völlig unbürokratisch, auch ohne Terminvereinbarung, Impfungen an.

Mitbringen sollte man seinen Personalausweis und, falls vorhanden, den Impfpass. Die Gemeinde geht sogar noch weiter. Wer keine Möglichkeit hat, zum Impfzentrum auf dem Theo-Carlen-Platz zu kommen, kann sich abholen lassen. Dazu sollte man den Abholservice einen Tag vor dem avisierten Termin anrufen unter Tel. (06893) 80 91 29.

Angeboten wird auch die so genannte Drittimpfung, die Auffrischungsimpfung. Dazu muss allerdings die erste Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegen. In Frage kommen alle Personen, die in Pflegeeinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen leben, unabhängig, mit welchem Impfstoff sie bislang geimpft wurden. Außerdem von der Auffrischungsimpfung profitieren können Personen mit Immunschwäche, Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und alte Menschen ab 80 Jahren. Auch Beschäftige in Pflegeberufen haben die Möglichkeit, sich auffrischend impfen zu lassen.