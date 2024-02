Lädierter Wanderweg in Bliesmengen-Bolchen wird nach Jahren endlich saniert Höllengässchen bald wieder geöffnet

Doch der Reihe nach. Beim Höllengässchen handelt es sich um ein Herzensprojekt der Bliesmengen-Bolchener, Braun brachte es mehrmals in Gemeinderatssitzungen aufs Tapet. „Ein wunderschöner Waldweg in einem alten Weinbaugebiet aus der Römerzeit“, so Braun. Der Weg ist Teil des Blieswanderwegs (französisch Rando de la Blies) - er verläuft zwischen Rebenmauern – und eine davon war weggebrochen. Es bestand Absturzgefahr, die Gemeinde ließ zunächst durch ein Warnschild absperren, das laut Braun aber wenig abschreckte. Schließlich ließ man mehrere Bauzäune im Weg verkeilen und festbinden. Aber auch diese Maßnahme führte laut Braun nicht dazu, dass der Weg nicht mehr benutzt wurde.