Über 10 000 Euro gespendet : Bebelsheim spendete für die Hochwasser-Opfer

Bebelsheim 10 262 Euro wurden aus verschiedenen Aktivitäten für das Dörfchen Marienthal im Ahrtal zusammengetragen.

Ein ganzes Dorf hilft Hochwassergeschädigten im Ahrtal. Ortsvorsteher Bertram Nagel konnte vermelden, dass einige Aktionen während des Jahres die stolze Summe von 10 262 Euro zusammengebracht haben. Das Geld wurde der Hochwasserhilfe Marienthal mit deren Vorsitzenden Rolf Schmitt zur Verfügung gestellt. Nagel teilte auch mit, dass man dem kleinen, 104 Einwohner zählenden, Dorf damit direkt unter die Arme greift und Menschen unterstützt werden, die durch die Katastrophe fast alles verloren haben, was sie in ihrem Leben aufgebaut haben. Bei der Flut seien auch fünf Menschen aus dem Dorf gestorben. „Es werden Rechnungen für Anschaffung und Arbeiten bezahlt, die ursächlich der Wiederherstellung der beschädigten Häuser zugute kommen,“ so Nagel. Innerhalb des Einsatzes der Feuerwehr der Gemeinde Mandelbachtal seien im Juli und den Wochen danach auch Feuerwehrkameraden und Privatleute aus Bebelsheim bei den Bergungs- und Hilfsarbeiten eingesetzt gewesen. So war der Kontakt in die Region zustande gekommen. Die fünfstellige Spendensumme, die mittlerweile auch noch durch Zuwendung aus dem Ort Bliesmengen-Bolchen, überbracht von Ortsvorsteher Timm Braun, aufgestockt werden konnte, setzt sich aus verschiedenen Veranstaltungen während des Jahres zusammen. Begonnen hatte alles mit dem Benefizfrühschoppen des Musikvereins im August, zu dem der Edeka-Markt Schuck in Erfweiler-Ehlingen die Getränke gespendet hatte. Danach beschloss die Jagdgenossenschaft, einen nicht unerheblichen Betrag zur Verfügung zu stellen.