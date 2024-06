Hilfe kam aus Ormesheim Ranch im Saarland rettet ihre Pferde vor Hochwasser – eine Öl-Katastrophe folgt auf dem Fuß

Oups und Corona fühlen sich wohl in ihrer neuen Pferdebox auf dem Hunacker Hof in Ormesheim. Wenn Besucher vorbeischauen, kommen die englische Vollblut-Stute und das Springpferd der Rasse „Selle Français“ sofort angelaufen und wollen wissen, was da los ist. Oder sie wollen gestreichelt werden. „Den beiden geht es richtig gut in ihrem zwangsläufigen Urlaub“, sagt Markus Scherschel und lächelt. Ihm ist die Erleichterung nach dem Hochwasser vor zwei Wochen in der Gemeinde Kleinblittersdorf immer noch anzumerken.