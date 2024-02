Konzert in Habkirchen „Hexeschuss“ gibt Konzert in Habkirchen

Der Eintritt kostet zehn Euro, es besteht freie Platzwahl. Einlass ist um 19 Uhr. Der Getränkeverkauf wird vom Angelsportverein Habkirchen übernommen. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich in der Bäckerei Ackermann in Bliesmengen-Bolchen und in der Bäckerei „La Fournée du Château“ in Frauenberg, im Edeka-Markt Lonsdorfer in Habkirchen, in den Postfilialen in Ommersheim und Ormesheim sowie bei Ticket-regional.