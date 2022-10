Orchesterverein Ormesheim : Das war tolle Blasmusik, die auch Geschichten erzählte

Ormesheim Herbstkonzert des Musikvereins „Harmonie“ Ormesheim im Saal Niederländer: Viel Beifall gab es für die teilnehmenden Ensembles.

„Sind Sie bereit für das Grauen?“, fragte Heike Engbarth am Sonntagnachmittag die Besucher im Saal Niederländer. Dabei hauchte die Moderatorin des Herbstkonzertes, welches der Orchesterverein Harmonie Ormesheim (OHO) veranstaltete, nur so ins Mikrofon, um das Publikum in die besondere Stimmung zu versetzen. Und dann ging das Licht aus. So manchem im Saal wurde es wohl doch etwas mulmig, als das Große Orchester „The Legend of Sleepy Hollow“ spielte, bei dem der Vize-Dirigent Alexander Degel den Taktstock in der Hand hielt. Er hatte für den zweiten Teil des Konzerts „Symphonic Overture“ (Carles Charter) gewählt, ein im positiven Sinne typisch amerikanisches Blasorchester-Werk. Ein mehr als großes Werk hatte sich hingegen Bernhard Stopp ausgesucht. Der OHO-Dirigent brachte Sepp Tanzers „Tirol 180“ auf die Ormesheimer Bühne. Ein Werk in drei Teilen, welches sich mit den Freiheitskämpfen des Landes beschäftigt und unter anderem Fanfarenklänge ertönen ließ. „Wahnsinn!“, meinte ein Besucher in Reihe 2 hinterher. Was viele Menschen nicht wissen: Neben dem Bestseller von Florian Illies „Generation Golf“, welches das Lebensgefühl in den 80er Jahren beschreibt, gibt es auch ein Musikstück mit der gleichen Bezeichnung. Quasi eine Playlist mit der Musik der Jugend dieser Zeit. Das Große Orchester gab Titel wie „Still got the Blues“, „Reality“ oder „The Final Countdown“ zum Besten. Bei Letzterem war einem der Gänsehautfaktor sicher. Es verwunderte nicht, dass die Zuschauer am Ende nicht genug bekommen konnten. Mit „Guten Abend, gut Nacht!“, wurde dieser Zugabewunsch prompt umgesetzt.