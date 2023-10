Glückwunsch für Helmut Kihl SPD-Urgestein Helmut Kihl feiert seinen 80. Geburtstag

Als Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierter tat er für seine Heimat, was immer er konnte. Kihl gehörte 30 Jahre als Mitglied für die SPD dem Kreistag des Saarpfalz-Kreises an. Von 2004 bis 2014 war er Ortsvorsteher in seinem Heimatort Wittersheim, dessen Ortsrat er insgesamt 40 Jahre angehörte. Seit dem Jahr 2008 ist er zudem Jagdvorsteher. „In Wittersheim unterstütze ich im Rahmen meiner Möglichkeiten die Ortsvereine, denn bei allen bin ich Mitglied und sehe mit Stolz, wie Vereine und Bürger in unserem kleinen Ort mit rund 650 Einwohnern sich für das Gemeinwohl einbringen“, sagt Kihl, selbst zwölf Jahre Vorstand des Musikvereins Wittersheim-Bebelsheim. Zu seinen Verdiensten im Ort gehören unter anderem die dorfgerechte Sanierung der Remigius- und Gartenstraße, der Bau von drei Brunnen sowie der Aufbau der Partnerschaft mit Ort Wittersheim im Elsass. Außerdem engagiert sich der Träger des Bundesverdienstkreuzes und der Freiherr-vom-Stein-Medaille im Kulturlandschaftszentrum Haus Lochfeld. Für alle Gratulanten veranstaltet Kihl am Montag, 30. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der ehemaligen „Wonerei“ seines Vaters einen Tag der offenen Tür.