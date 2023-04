Heimatfreunde Bebelsheim Heimatfreunde erinnern an Deckengemälde ihrer Kirche

Vor 100 Jahren wurden die Decken- und Wandgemälde erneuert. Vor genau 100 Jahren wurden die vorhandenen Freskomalereien in der Bebelsheimer Kirche von Kirchenmaler Peter Ruthig restauriert. Von diesen Gemälden ist nach dem Zweiten Weltkrieg leider nichts mehr übrig geblieben. Mit Wehmut blickt Arno Soffel, Chronist der Bebelsheimer Heimatfreunde, zurück: „Als wir in den Gründungsjahren vor gut dreißig Jahren die ersten Unterlagen zur Dorfgeschichte sammelten, tauchte auch ein Foto auf, das die Innenbemalung unserer Pfarrkirche St. Margaretha zeigt. Zeitzeugen konnten damals noch hierüber Auskunft geben und von dem Wand- und Deckenschmuck schwärmen; heute gibt es fast niemanden mehr, der sich an die prunkvolle Gestaltung von Decke und Wänden erinnert.“ Die Bebelsheimer Pfarrkirche St. Margaretha mit ihrem markanten Rundturm ist das bemerkenswerteste und älteste Gebäude des Dorfes; sie ist auf vielerlei Ansichtskarten, Fotos und in Veröffentlichungen zu finden, und eine eigene Schrift informiert ausführlich über deren Historie. Die Rundturmkirche ist bekanntlich auch Anlaufstation auf einem Teilstück des Jakobs-Pilger-Weges zwischen Hornbach und Saargemünd.