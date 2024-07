Heimatfreunde Bebelsheim Heimatfreunde Bebelsheim stellen Broschüre über Bruder Pirmin vor

In ihrem Grußwort betonte die 2. Vorsitzende der Heimatfreunde, Patricia Uth, dass alleine die Handarbeiten- und Bastelausstellungen mit Tombola, organisiert von 1973 bis 2002 vom Bebelsheimer Frauenverein und von 2003 bis 2014 (bis zum plötzlichen Tod von Bruder Pirmin) von den Heimatfreunden - über 150 000 Euro Erlös erbrachten. Die Finanzhilfen wurden unter anderem zum Bau von Brunnenanlagen und Schulen aber auch in die Anleitung zur Selbsthilfe in der Landwirtschaft und in den Werkstätten investiert. Bruder Pirmins Wirkungskreis war beachtlich: Er erstreckte sich auf eine Fläche in der Größe Deutschlands.