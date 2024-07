Heimatfreunde Bebelsheim Über Bruder Pirmins Wirken im Kongo

Josef Richard Haag, geboren am 28. September 1938 in Bebelsheim, kam als erstes Kind der Eheleute Pirmin Haag und Ottilia (geb. Mich) zur Welt. Durch die Kriegsereignisse und die damit verbundene Zerstörung des Elternhauses in Bebelsheim erfolgte der Umzug nach Bliesmengen-Bolchen, dem Geburtsort der Mutter. Nach dreijähriger Lehrzeit bei Firma Dingler-Karcher in Saarbrücken und nach Abschluss seiner Gesellenprüfung war er anschließend in der Werkzeugmacherei beschäftigt. Seinen Arbeitsplatz gab er am 1. Februar 1958 auf, um in den Orden der Steyler Missionare (Missionshaus St. Wendel) als Postulant einzutreten. 1966 begann seine Arbeit im Kongo. Über 150 000 Euro erbrachten alleine Tombola-Veranstaltungen und Handarbeiten-Ausstellungen in seiner alten Heimat.