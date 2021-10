Heimatfreunde Bebelsheim : Eine neue Broschüre der Heimatfreunde

Bebelsheim Das Werk befasst sich mit „Sitten und Gebäuchen“ im Bliestal. Es ist bereits der 9. Band des rührigen Vereins zur Bebelsheimer Geschichte.

Erntedank, ein Brauchtum, das in früheren Zeiten vor allem in ländlichen Gegenden einen Höhepunkt der Brauchtumsfeste darstellte, wurde in diesem Jahr in Bebelsheim wiederbelebt. Der Verein der Heimatfreunde hatte die Dorfgemeinschaft gebeten, einen Erntedanktisch mitzugestalten. Aus rund 20 Haushalten wurden reichlich Ernte-Erträge zur Verfügung gestellt. Passend zu dem Anlass stellte der Verein auch die neue Schrift vor, deren Inhalt den Sitten und Gebräuchen gewidmet ist. Die 2. Vereinsvorsitzende Patrica Uth begrüßte im Archivraum rund 70 Gäste, darunter Landrat Theophil Gallo, Bürgermeisterin Maria Vermeulen, Ortsvorsteher Bertram Nagel und Pfarrer Joachim Voss. Letzterer segnete in einer kleinen Feierstunde den Erntedanktisch, musikalisch begleitet von Egon Kiefer und Hans Thiel. In den aufgestellten Spendenboxen wurde gesammelt für die Hochwasseropfer im Ahrtal mit dem anschaulichen Ergebnis in Höhe von 400 Euro, das nun an entsprechende Stelle in Marienthal weitergeleitet wird.