Heimatfreunde Bebelsheim Heimatfreunde enthüllen eine Gedenktafel zum Dorfjubiläum

Diese Tafel enthält auch einen Sandstein, auf dem auch einige Fossilien eingelassen sind. Die Muschel-Versteinerungen weisen auf den an Bebelsheim vorbeiführenden Jakobs-Pilger-Weg hin. Die Feierstunde mit Enthüllung der Gedenktafel „800 Jahre Bebelsheim“ findet am kommenden Sonntag, 16. April, um 10 Uhr in der Margarethenstraße statt. Eine kleine Auswahl aus dem zigtausenden Fossiliensteinen, die Achim Brennecke im Laufe der Jahrzehnte gesammelt hat, stellen die Heimatfreunde im Anschuss im Archivraum (Kaiserstraße 86) aus. Zur Feierstunde mit Umtrunk ist die Bevölkerung eingeladen.