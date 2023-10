Gemeinderat lehnt Haushalt ab Warum Mandelbachtal weiter in der Luft hängt

Die Turbulenzen zwischen dem Gemeinderat Mandelbachtal und der Verwaltung gehen weiter. In der jüngsten Sitzung stimmte eine Ratsmehrheit gegen den Haushalt. Der muss jetzt überarbeitet und dann nochmals zur Abstimmung vorgelegt werden. So lange darf Geld nur in die elementarsten Geschäfte fließen, keine neuen Projekte angestoßen werden (wir berichteten).