FWG Mandelbachtal : Gerhard Hartmann bleibt FWG-Vormann

Habkirchen Der 38-jährige Jens Weintraut aus Heckendalheim ist neuer stellvertretender Vorsitzender. Mandelbachtals Freie Wähler freuen sich über ihre jüngsten Wahlerfolge.

Hartmann verwies auf die Erfolge der FWG in den vergangenen Jahren. Vor dem Hintergrund der zunehmenden spürbaren Verdrossenheitüber Politik und deren Akteurenim Land, seien die Freien Wähler als echte Alternative zuden etablierten Parteien zu sehen. „Freie Wähler sind mittlerweile im Europaparlament und in Landtagen vertreten. Bei der Bundestagswahl konnten sich die Freien Wähler deutlich verbessern, im Saarpfalz-Kreis ein Zugewinn von 1,5 Prozent verbuchen. Auch bei den Kommunalwahlen 2019 konnte die FWG in Mandelbachtal zusätzliche Mandate in den Ortsräten und dem Gemeinderat dazugewinnen,“ zog Hartmann eine Erfolgsbilanz. So sei die FWG als drittstärkste kommunalpolitische Gruppierung aus den Kommunalwahlen in Mandelbachtal hervorgegangen. Dies zeige, dass die Bürger in Mandelbachtal den Freien Wählern als konservative und bürgerliche-liberale Vereinigung vertrauten. Mit immerhin dreizehn Mandatsträgern sei die FWG Mandelbachtal in den Räten der Gemeinde vertreten. Unter dem Leitgedanken „Bürgerliche Vernunft statt parteipolitische „Un-Vernunft“ werde die FWG Mandelbachtal sich weiterhin in die kommunalpolitischen Prozesse in der Gemeindel einmischen. Bürger, die sich politisch in Mandelbachtal einmischen wollen, seien bei der FWG willkommen, so Hartmann.