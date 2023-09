Gebäude in Wittersheim feiert Comeback nach 15 Jahren Neue alte Schule ist rechtzeitig fertig

Von Vorteil sei, dass die Klassenräume keine Südausrichtung haben, sich also auch im Sommer nicht so aufheizten, so Schößer-Werner. Das Gebäude werde aber auch mit Kühlgeräten und Nachtkühlung ausgestattet. Auch festinstallierte Lüftungen soll es noch geben, wegen Lieferproblemen des Herstellers allerdings erst in den Herbstferien, so die Bauamtsleiterin.