Galsfaser-Ausbau in Mandelbachtal : Gigabits für jedes Haus im Mandelbachtal

Bei der Vertragsunterzeichnung zum Glasfaser-Ausbau (von links): Jochen Strobel (Prokurist Energis), Bürgermeisterin Maria Vermeulen und Michael Dewald (Geschäftsführer Energis). Foto: Dirk Guldner

Mandelbachtal Die Gemeinde Mandelbachtal unternimmt einen wichtigen Schritt in Richtung zukunftsfähige Infrastruktur: Nach dem Ausbau einzelner Ortsteile im Mandelbachtal wird nun Glasfaser in jedes Haus gelegt. Über Glasfaser kann das in Zeiten von Internet-Fernsehen, Streaming-Diensten, Homeoffice und Videokonferenzen rasant wachsende Datenvolumen extrem schnell und stabil übertragen werden.

Vor einigen Tagen hat die Gemeinde Mandelbachtal nach einem umfassenden Auswahlverfahren entschieden, einen entsprechenden Kooperationsvertrag zum Ausbau des Glasfasernetzes in allen Ortsteilen mit der energis GmbH abzuschließen.

„Wir freuen uns, dass die Energis GmbH nun alle Ortsteile vom Mandelbachtal flächendeckend mit schnellem Internet ausstattet. Jetzt fließen hohe Investitionssummen in den Glasfaserausbau, die die Gemeinde weder kurz- noch langfristig alleine hätte stemmen können. Wir begrüßen es sehr, dass wir für dieses Projekt einen Partner aus der Region gewonnen haben, der einen echten Bezug zu unserer Lokalität hat. Der Ausbau wird vorzugsweise mit etablierten Unternehmen ebenfalls aus der Region durchgeführt. So bleibt die Wertschöpfung im Saarland“, hob Bürgermeisterin Maria Vermeulen hervor.

Michael Dewald, Geschäftsführer der energis GmbH, dankte der Bürgermeisterin, der Verwaltung und dem Gemeinderat für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit bei diesem Projekt. „Die bisher schon gute Kooperation wird durch Projekt auf eine neue Ebene der Intensität und Langfristigkeit gehoben. Als dauerhafte Partner führen Bürgermeisterin und Gemeinderat sowie die energis als das regionale Intrastrukturunternehmen die Gemeinde Mandelbachtal in die digitale Zukunft“, unterstich Dewald.

„Für die Weiterentwicklung und die Attraktivität der Gemeinde Mandelbachtal sowohl für die Bewohner als auch für die Industrie- und Gewerbebetriebe ist dies ein extrem wichtiger Punkt; daher unterstützen wir die energis GmbH dabei, die Ausbauziele zu erreichen“, versprach Vermeulen. „Das ist ein bedeutender Schritt, um Mandelbachtal zukunftsfähig zu machen.“

Während die Vorvermarktung Ende des ersten Quartals dieses Jahres starten soll, ist die Fertigstellung des gesamten Glasfaserausbaus bis Ende 2024 geplant. Zum Start der Vorvermarktung will die Energis die Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Haushalte, die in den vergangenen Jahren durch den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau der energis nicht berücksichtigt werden konnten, sollen nun ebenfalls an das Glasfasernetz der Zukunft angeschlossen werden. Gemeinsames Ziel ist der flächendeckende Ausbau der Gemeinde.

„Die Vermarktung der Energis‐Highspeed-Produkte ist zeitgleich mit der Vertragsunterzeichnung gestartet. Die Umsetzung des Glasfaserprojekts in jedem Ortsteil ist an eine erfolgreiche Vorvermarktungsquote gekoppelt. Das bedeutet, dass wir einen bestimmten Anteil der Haushalte für unsere Angebote gewinnen müssen, bevor wir in die Umsetzung gehen. Sollten sich zu wenig Haushalte für unser Angebot entscheiden, können wir den Glasfaserausbau nicht realisieren“, betonte Jochen Strobel. „Die Vorvermarktungsquote je Gemeindeteil liegt bei 35 Prozent. Für 50 Prozent aller Haushalte stellt Energis wiederum im Vorvermarktungszeitraum den Glasfaserhausanschluss im Wert von 699 Euro kostenlos zur Verfügung. Schnell sein lohnt sich also“, so Jochen Strobel, der das Gesamtprojekt in der Energis-Gruppe verantwortet.

Glasfaserkabel sollen in allen Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal verlegt werdenis. Foto: dpa/Sina Schuldt