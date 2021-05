Aus der Kommunalpolitik in Mandelbachtal : Vertretung für Ortsvorsteher Abel

Erfweiler-Ehlingen Noch bis einschlielich Montag, 31. Mai, befindet sich Michael Abel, der Ortsvorsteher von Erfweiler-Ehlingen, in Urlaub. Bei dringenden Anliegen kann man sich an die Gemeindeverwaltung in Ormesheim wenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken